Resident Evil Village per PS5, PS4 e Xbox in offerta a prezzo scontato (Di martedì 11 maggio 2021) Resident Evil Village è sbarcato su PC e console la scorsa settimana e, di recente, abbiamo appreso che il titolo di Capcom ha distribuito oltre 3 milioni di copie in soli quattro giorni. I fan si sono tuffati nel nuovo Resident Evil, un titolo in grado di soddisfare i giocatori di vecchia data e coloro che si sono avvicinati al franchise con il "rivoluzionario" cambio della prospettiva in prima persona. Se ancora dovete acquistare Village, vi segnaliamo che su Amazon l'horror di Capcom è disponibile in offerta a prezzo scontato.

