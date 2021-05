Resident Evil Village analizzato da una specialista di mitologia rumena

(Di martedì 11 maggio 2021)è uscito ormai da qualche giorno ed i giocatori si stanno destreggiando all'interno del maniero di Lady Dimitrescu in cerca di salvezza. Sappiamo che l'imponente abitante della casa è una vampira e così lo sono anche le sue figlie: ma il gioco ripercorre con precisione il folklore rumeno sui vampiri? A tal proposito il sito di IGN ha pubblicato un video in cui, la YouTuber "Ana Psychology", dottoranda in psicologia clinica edidei vampiri hanel dettaglio le quattro figure. Ana dà la sua opinione di esperta su quanto siano accurati questi vampiri e su quanto Capcom si sia ispirata alla Romania per l'ambientazione del gioco. In questo video scopriamo più dettagli riguardo la figura di Vlad Tepes, sul romanzo ...

In fase promozionale Resident Evil Village aveva destato enormi preoccupazioni, al punto che preventivamente aveva aperto la strada a brutti pensieri su quanto la storia della saga stesse per andare in completa confusione. Un nuovo capitolo di Resident Evil potrebbe essere annunciato già quest'anno, come anticipato dal noto insider Dusk Golem. Resident Evil Village è appena arrivato nei negozi ma, a quanto pare, Capcom non ha la minima...