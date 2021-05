Report, la testimone dell’incontro Renzi-Mancini: “Ho sentito l’uomo brizzolato dirgli ‘sono a disposizione'” (Di martedì 11 maggio 2021) Nella puntata di ieri sera della trasmissione di Rai 3 Report è andato in onda il racconto della testimone che il 23 dicembre 2020 ha ripreso con il suo cellulare l’incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini, dirigente del Dis, Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, nel parcheggio di un Autogrill di Fiano Romano. L’autenticità della fonte era stata messa in dubbio nei scorsi giorni dal leader di Italia Viva, che ha presentato una querela contro ignoti, sostenendo di essere stato illegittimamente seguito e intercettato. “Ho assistito a un incontro tra Matteo Renzi e un uomo che non ho riconosciuto, ma del quale ho appreso l’identità dal vostro servizio”, racconta la donna, un’insegnante che ha voluto restare anonima. La testimone ha spiegato di essersi fermata in quella ... Leggi su tpi (Di martedì 11 maggio 2021) Nella puntata di ieri sera della trasmissione di Rai 3è andato in onda il racconto dellache il 23 dicembre 2020 ha ripreso con il suo cellulare l’incontro tra Matteoe Marco, dirigente del Dis, Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, nel parcheggio di un Autogrill di Fiano Romano. L’autenticità della fonte era stata messa in dubbio nei scorsi giorni dal leader di Italia Viva, che ha presentato una querela contro ignoti, sostenendo di essere stato illegittimamente seguito e intercettato. “Ho assistito a un incontro tra Matteoe un uomo che non ho riconosciuto, ma del quale ho appreso l’identità dal vostro servizio”, racconta la donna, un’insegnante che ha voluto restare anonima. Laha spiegato di essersi fermata in quella ...

