Renzi-Mancini, Draghi cala la direttiva. Nuove regole per gli 007 (Di martedì 11 maggio 2021) Il governo Draghi interverrà sulla vicenda Renzi-Mancini con una direttiva dell'autorità delegata per l'Intelligence e la Sicurezza Franco Gabrielli. Gli incontri fra politici e dirigenti dei Servizi segreti italiani in carica saranno da ora in poi sottoposti a regole più rigide. È quanto ha annunciato in audizione al Copasir il direttore generale del Dis (Dipartimento per l'Informazione e la Sicurezza) Gennaro Vecchione. Convocato dal comitato di controllo dell'intelligence per parlare dell'inchiesta giornalistica della trasmissione di Rai3 Report sull'incontro in un autogrill, lo scorso dicembre, fra il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il dirigente del Dis Marco Mancini, il capo degli 007 italiani ha spiegato che, da ora in poi, ci sarà una stretta su questo tipo ...

