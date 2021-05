Renzi-Mancini | Draghi cala il decreto Nuove regole per gli 007

Leggi su formiche

(Di martedì 11 maggio 2021) Il governointerverrà sulla vicendacon unad hoc. Gli incontri fra politici e dirigenti dei Servizi segreti italiani in carica saranno da ora in poi sottoposti amolto più rigide. È quanto ha annunciato in audizione al Copasir il direttore generale del Dis (Dipartimento per l’Informazione e la Sicurezza) Gennaro Vecchione. Convocato dal comitato di controllo dell’intelligence per parlare dell’inchiesta giornalistica della trasmissione di Rai3 Report sull’incontro in un autogrill, lo scorso dicembre, fra il leader di Italia Viva Matteoe il dirigente del Dis Marco, il capo degli 007 italiani ha spiegato che, da ora in poi, ci sarà una stretta su questo tipo di tête-à-tête. Da quanto trapela a Formiche.net, sarà prevista ...