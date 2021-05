Renzi e l’agente segreto Mancini | Report smonta il falso dossier di Italia Viva

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 11 maggio 2021) Sembra destinato a far parlare a lungo l’incontro, nell’autogrill a Fiano Romano, tra il leader di, Matteo, e il dirigente di servizi segreti, MarcoCon quello che si preannuncia come un romanzo a puntate, la trasmissione di Rai3,, è tornata ad occuparsi del caso con la puntata di ieri condotta da Sigfrido Ranucci in cui è stata approfondita – eta – la storia del, in cui si parla di una fattura da 45mila euro che la Rai avrebbe pagato a una società lussemburghese per la consulenza dell’ex manager di Finmeccanica Francesco Maria Tuccillo, su cui si fonda l’interrogazione delano Luciano Nobili contro ...