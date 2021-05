Renault: De Meo, 'pensiamo a scambio batterie per creare nuovo valore' (Di martedì 11 maggio 2021) Londra, 11 mag. -(Adnkronos) - Renault sta valutando la possibilità di introdurre sistemi di 'swap' delle batterie delle sue auto elettriche, diventando la prima grande casa automobilistica ad abbracciare questa tecnologia. Lo ha anticipato l'a.d. Luca de Meo al 'Financial Times' spiegando di avere "chiesto ai nostri ingegneri di trovare la soluzione per tornare all'idea originale che è stata sperimentata dalla Renault intorno al 2010/11 . E forse vedremo questa opzione su alcune vetture". Sulla possibilità di creare un sistema di 'scambio' rapido delle batterie "niente è deciso, ma - ha aggiunto De Meo - la vedo come un'opportunità interessante. Dobbiamo trovare una soluzione pragmatica, ma dal punto di vista aziendale ha senso separare la batteria dalla vettura". Oltre ai benefici in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Londra, 11 mag. -(Adnkronos) -sta valutando la possibilità di introdurre sistemi di 'swap' delledelle sue auto elettriche, diventando la prima grande casa automobilistica ad abbracciare questa tecnologia. Lo ha anticipato l'a.d. Luca de Meo al 'Financial Times' spiegando di avere "chiesto ai nostri ingegneri di trovare la soluzione per tornare all'idea originale che è stata sperimentata dallaintorno al 2010/11 . E forse vedremo questa opzione su alcune vetture". Sulla possibilità diun sistema di '' rapido delle"niente è deciso, ma - ha aggiunto De Meo - la vedo come un'opportunità interessante. Dobbiamo trovare una soluzione pragmatica, ma dal punto di vista aziendale ha senso separare la batteria dalla vettura". Oltre ai benefici in ...

