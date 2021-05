Reinhold Messner si sposa per la terza volta a 76 anni, chi è la compagna Diane Schumacher (Di martedì 11 maggio 2021) Arrivano i fiori d’arancio per Reinhold Messner, che si sposa per la terza volta all’età di 76 anni (che saranno 77 a settembre). La fortunata è la compagna Diane Schumacher, 41 anni. Lo annuncia il giornale altoatesino Tageszeitung, al quale il celebre scalatore ha confermato il fatidico sì cui mancherebbe pochissimo. Pare che le nozze saranno celebrate nel mese di maggio, ma lontano da occhi indiscreti. Sarà un matrimonio in famiglia: “È un evento che riguarda noi due e non il resto del mondo“, ha commentato Messner al giornale, “Siamo molto felici, altrimenti non ci sposeremmo“. La conferma arriva dalle pubblicazioni appese sul tabellone ufficiale di Castelbello-Ciardes (Kastelbell-Tschars), ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021) Arrivano i fiori d’arancio per, che siper laall’età di 76(che saranno 77 a settembre). La fortunata è la, 41. Lo annuncia il giornale altoatesino Tageszeitung, al quale il celebre scalatore ha confermato il fatidico sì cui mancherebbe pochissimo. Pare che le nozze saranno celebrate nel mese di maggio, ma lontano da occhi indiscreti. Sarà un matrimonio in famiglia: “È un evento che riguarda noi due e non il resto del mondo“, ha commentatoal giornale, “Siamo molto felici, altrimenti non ci sposeremmo“. La conferma arriva dalle pubblicazioni appese sul tabellone ufficiale di Castelbello-Ciardes (Kastelbell-Tschars), ...

