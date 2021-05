Regno Unito, la Regina Elisabetta inaugura la nuova sessione del Parlamento: il primo discorso senza Filippo – Video (Di martedì 11 maggio 2021) La Regina Elisabetta si è recata oggi a Westminster per il tradizionale “discorso della Regina”, per l’inaugurazione della nuova sessione del Parlamento britannico. Ad accompagnarla il principe Carlo e la duchessa di Cornovaglia, Camilla. Un impegno che il primogenito aveva assunto già nel 2017 e nel 2019, prendendo il posto di Filippo. Per la sovrana è stato il primo impegno pubblico da quando è rimasta vedova, dopo la scomparsa del principe di Edimburgo, il 9 aprile scorso. ” “La priorità per il mio Governo è quella di rendere il Regno Unito più forte e più prosperoso di prima della pandemia. Il Governo dovrà proteggere la salute dei cittadini, continuando la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Lasi è recata oggi a Westminster per il tradizionale “della”, per l’zione delladelbritannico. Ad accompagnarla il principe Carlo e la duchessa di Cornovaglia, Camilla. Un impegno che ilgenito aveva assunto già nel 2017 e nel 2019, prendendo il posto di. Per la sovrana è stato ilimpegno pubblico da quando è rimasta vedova, dopo la scomparsa del principe di Edimburgo, il 9 aprile scorso. ” “La priorità per il mio Governo è quella di rendere ilpiù forte e più prosperoso di prima della pandemia. Il Governo dovrà proteggere la salute dei cittadini, continuando la ...

