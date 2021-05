Regina Elisabetta, clamorosa indiscrezione: la storia si ripete? (Di martedì 11 maggio 2021) Una clamorosa indiscrezione, giunta direttamente dall’Inghilterra, vede coinvolta in prima persona la Regina Elisabetta. Rimasta vedova del principe Filippo, la Regina Elisabetta potrebbe pensare di prendere la stessa decisione che prese la sua antenata. Parliamo della Regina Vittoria, nota a tutti sotto il nome di “nonna d’Europa”. La trisavola dell’attuale monarca nel 1861 rimase vedova L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 11 maggio 2021) Una, giunta direttamente dall’Inghilterra, vede coinvolta in prima persona la. Rimasta vedova del principe Filippo, lapotrebbe pensare di prendere la stessa decisione che prese la sua antenata. Parliamo dellaVittoria, nota a tutti sotto il nome di “nonna d’Europa”. La trisavola dell’attuale monarca nel 1861 rimase vedova L'articolo proviene da Inews.it.

