Reggio Calabria, polemica sul nuovo monumento da dedicare a Massimo Mazzetto: “hanno scelto uno scultore padovano anziché la scuola di cultura dell’Accademia delle Belle Arti, ennesimo insulto dell’amministrazione comunale” (Di martedì 11 maggio 2021) Reggio Calabria, polemica sul nuovo monumento da dedicare a Massimo Mazzetto: le parole dell’ex cestista e amica Antonella Postorino “ennesimo insulto all’intelligenza degli abitanti di questa città. Nel mese di marzo sono stata contattata da un amico per fare da “ponte” con la scuola di scultura dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, per coinvolgere gli studenti affinché proponessero delle idee per la realizzazione del nuovomonumento a Massimo Mazzetto. Vista la tematica così sentita, da me anche in ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021)sulda: le parole dell’ex cestista e amica Antonella Postorino “all’intelligenza degli abitanti di questa città. Nel mese di marzo sono stata contattata da un amico per fare da “ponte” con ladi sdidi, per coinvolgere gli studenti affinché proponesseroidee per la realizzazione del. Vista la tematica così sentita, da me anche in ...

tempostretto : Un nuovo articolo: (Apicoltura in ginocchio nel Reggino, stato di calamità?) è stato pubblicato su: Tempo Stretto -… - LuisaRagni : RT @AlekosPrete: Il santone Massimo Ripepi, ex consigliere di Fdi a Reggio Calabria, avrebbe consigliato ad una delle sue adepte di 'perdon… - fabiobellentani : RT @AlekosPrete: Il santone Massimo Ripepi, ex consigliere di Fdi a Reggio Calabria, avrebbe consigliato ad una delle sue adepte di 'perdon… - Ori254 : RT @Ori254: Reggio Calabria, il politico 'santone' di Fdi accusato di coprire abusi su una bambina - nuncepossocrede : RT @Ori254: Reggio Calabria, il politico 'santone' di Fdi accusato di coprire abusi su una bambina -