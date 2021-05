Reggio Calabria | finalmente fuori! Locali presi d’assalto nel primo giorno di zona gialla | è la forza della vita FOTO

(Di martedì 11 maggio 2021), si torna a cenare fuori nei ristoranti, pub e pizzerie che offrono servizio al tavolo all’aperto: sono moltissimi, dal centro alle periferie, e hanno fatto registrare il tutto esaurito Nonostante il coprifuoco, che rimane ancora per qualchefissato alle 22:00 in attesa di novità già a partire dalla prossima settimana, la prima sera di “” aè stata un successone: tutti iche hanno offerto ai loro clienti la possibilità di sedersi nei tavolini all’aperto sono stati letteralmente, nonostante sia un lunedì feriale, anche con la complicità delle condizioni meteorologiche semi-estive, il clima mite con +20°C serali e l’assenza di vento. Dai gazebo ...

Advertising

repubblica : Reggio Calabria, il politico 'santone' di Fdi accusato di coprire abusi su una bambina - zazoomblog : Reggio Calabria: i volontari PlasticFree ripuliscono la zona del Tempietto e della Via Marina bassa - #Reggio… - infoitinterno : Coronavirus, oggi al GOM di Reggio Calabria morto un 60enne con gravi malattie precedenti al contagio. Il bollettin… - dangelo_luciana : RT @Keynesblog: Reggio Calabria, il politico 'santone' di Fdi accusato di coprire abusi su una bambina - lamico_dellABC : RT @Keynesblog: Reggio Calabria, il politico 'santone' di Fdi accusato di coprire abusi su una bambina -

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Calabria

Rischia di essere tutta in salita la galoppata elettorale per le regionali calabresi che l'ex consigliere comunale Fdi di, Massimo Ripepi , sta preparando fra le mura della sua personalissima chiesa. Pochi mesi dopo essere stato iscritto sul registro degli indagati per i "pesanti condizionamenti" con cui ..."Le cronache del Processo Rinascita - Scott, volutamente snobbato dai grandi mezzi di informazione nazionali, offrono sempre materiale per riflettere. Ve lo ricordate l'ex sindaco die poi Governatore della Regione, Peppe Scopelliti ? Quello che sembrava esser il golden boy della destra nazionale e che ha lasciato il comune diin braghe di tela, ...Il comitato è nato all'indomani del vile atto vandalico perpetrato ai danni della stele dedicata al giovane cestista ...Ecco il bollettino Covid di oggi. Sono 10.176 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 10.554. Sono invece 224 le..