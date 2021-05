Reggina-Frosinone, l’arbitro Marotta: “Emozione immensa”. E Montalto le fa i complimenti [FOTO] (Di martedì 11 maggio 2021) Le impressioni dell’arbitro Maria Marotta al termine di Reggina-Frosinone e i complimenti di Adriano Montalto “E’ stata un’Emozione immensa, indescrivibile, ma solo al primo fischio, poi è stata una gara come le altre, arbitrata con concentrazione, impegno e la solita passione. Ho apprezzato tantissimo l’accoglienza dei due mister e della dirigenza, è una giornata che non dimenticherò mai”. Sono le impressioni a caldo a Rai Sport, dopo il triplice fischio di Reggina-Frosinone, di Maria Marotta, primo arbitro donna della storia ad aver diretto una gara di Serie B di calcio. Marotta è stata anche premiata a fine gara con una maglia firmata dai due allenatori, Baroni e Grosso. E i ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021) Le impressioni delMariaal termine die idi Adriano“E’ stata un’, indescrivibile, ma solo al primo fischio, poi è stata una gara come le altre, arbitrata con concentrazione, impegno e la solita passione. Ho apprezzato tantissimo l’accoglienza dei due mister e della dirigenza, è una giornata che non dimenticherò mai”. Sono le impressioni a caldo a Rai Sport, dopo il triplice fischio di, di Maria, primo arbitro donna della storia ad aver diretto una gara di Serie B di calcio.è stata anche premiata a fine gara con una maglia firmata dai due allenatori, Baroni e Grosso. E i ...

