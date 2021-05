Referendum giustizia, Pd contro Forza Italia (Di martedì 11 maggio 2021) La maggioranza plaude alle proposte dei saggi di Cartabia – non tutta la maggioranza perché i 5 Stelle sono fermi nel ruolo di custodi dell’eredità Bonafede – ma la strada della ministra della giustizia verso la riforma del processo penale non è affatto in discesa. La concordia si è registrata sulla esposizione orale delle riforme proposte dalla commissione Lattanzi, la settimana prossima arriveranno gli emendamenti e i partiti prima di andare oltre una condivisione di massima degli obiettivi vogliono vedere … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 11 maggio 2021) La maggioranza plaude alle proposte dei saggi di Cartabia – non tutta la maggioranza perché i 5 Stelle sono fermi nel ruolo di custodi dell’eredità Bonafede – ma la strada della ministra dellaverso la riforma del processo penale non è affatto in discesa. La concordia si è registrata sulla esposizione orale delle riforme proposte dalla commissione Lattanzi, la settimana prossima arriveranno gli emendamenti e i partiti prima di andare oltre una condivisione di massima degli obiettivi vogliono vedere … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

matteosalvinimi : Mentre a sinistra pensano a Ius Soli, le nostre priorità sono riaperture, stop agli sbarchi (2.146 in 24 ore!) usan… - BentivogliMarco : i referendum per su cui sta lavorando il @PartitoRadicale di @opusturco mi sembrano un bel terreno di iniziativa pe… - LegaSalvini : ++ LIBERO: 'LEGA E RADICALI RACCOGLIERANNO LE FIRME. COSÌ IL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA' ++ - DBarbaresco : RT @matteosalvinimi: Mentre a sinistra pensano a Ius Soli, le nostre priorità sono riaperture, stop agli sbarchi (2.146 in 24 ore!) usando… - andreaansalone : RT @RadioRadicale: La riforma della #giustizia e i #referendum del @PartitoRadicale con la collaborazione della @LegaSalvini: 'io sostengo… -