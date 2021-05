Rapina cliente in banca, bloccato da soldati fuori servizio dell’operazione Strade Sicure (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Due soldati dell’Esercito Italiano impiegati nell’operazione “Strade Sicure”, appartenenti al Raggruppamento “Campania” (7° Reggimento Bersaglieri), hanno bloccato un malvivente che aveva appena Rapinato un cliente di una banca del centro di Caserta, in via G.M. Bosco. I due militari, fuori servizio, sono intervenuti dopo aver udito le richieste di aiuto provenienti dai dipendenti dell’istituto di credito, che indicavano un uomo in fuga che aveva appena realizzato una Rapina. Il malvivente è strato raggiunto e bloccato dai soldati, che lo hanno poi consegnato ai poliziotti della Questura di Caserta, che a loro volta lo hanno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Duedell’Esercito Italiano impiegati nell’operazione “”, appartenenti al Raggruppamento “Campania” (7° Reggimento Bersaglieri), hannoun malvivente che aveva appenato undi unadel centro di Caserta, in via G.M. Bosco. I due militari,, sono intervenuti dopo aver udito le richieste di aiuto provenienti dai dipendenti dell’istituto di credito, che indicavano un uomo in fuga che aveva appena realizzato una. Il malvivente è strato raggiunto edai, che lo hanno poi consegnato ai poliziotti della Questura di Caserta, che a loro volta lo hanno ...

