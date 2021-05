Raid Israele | uccisi due comandanti della Jihad islamica a Gaza

Advertising

fanpage : Ultim'ora 9 palestinesi, fra cui 3 bambini, sono rimasti uccisi nei raid israeliani contro Beit Hanoun. - repubblica : Israele, notte di combattimenti: da Gaza partiti 250 razzi, raid dell'esercito su 130 obiettivi - Agenzia_Ansa : Israele: 250 i razzi da Gaza, raid su 130 obiettivi nella Striscia - giovannella58 : RT @ChiodiDonatella: #HAMAS E #ISRAELE: È SCONTRO APERTO Oltre 250 #razzi e #missili lanciati da #Gaza verso le città ebraiche. L'aviazion… - EliCau27 : RT @perchetendenza: 'Israele': Perché dopo la reazione di Hamas all'irruzione della polizia israeliana nella moschea di al-Aqsa, Tel Aviv h… -

Ultime Notizie dalla rete : Raid Israele

Due comandanti della Jihad islamica sono rimasti uccisi in un attacco dell'aviazione israeliana contro un appartamento in un grande condominio a Gaza, nel rione Rimal. Il braccio armato della ...Neiè stata colpita anche la casa di un comandante di Hamas. "Secontinuerà ad attaccare, trasformeremo Ashkelon in un inferno", ha minacciato il portavoce dell'ala militare di Hamas, ...250 razzi dalla Striscia di Gaza, mentre l'esercito israeliano ha bombardato 140 obiettivi militari. Israele rivendica l'uccisione di 15 militanti di Hamas. Tra i palestinesi 24 vittime (9 minorenni) ...Due comandanti della Jihad islamica sono rimasti uccisi in un attacco dell'aviazione israeliana contro un appartamento in un grande condominio a Gaza, nel rione Rimal. Il braccio armato della formazio ...