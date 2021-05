Quirinale: Mattarella a Brescia il 18 maggio per Giornata musei (Di martedì 11 maggio 2021) Milano, 11 mag. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, farà visita ai musei di Brescia il prossimo 18 maggio, giorno in cui si celebra l'International Museum Day 2021, quest'anno dedicato al tema 'Il futuro dei musei: rigenerarsi e reinventarsi'. Lo annuncia la Fondazione Brescia musei. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Milano, 11 mag. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio, farà visita aidiil prossimo 18, giorno in cui si celebra l'International Museum Day 2021, quest'anno dedicato al tema 'Il futuro dei: rigenerarsi e reinventarsi'. Lo annuncia la Fondazione

