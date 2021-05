Questa foto non mostra la sindaca di Barcellona Ada Colau che «urina per le strade» (Di martedì 11 maggio 2021) Il 10 maggio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine composta da due foto affiancate. La prima mostra una donna vestita con un cappotto rosso, maglioncino nero e gonna grigia, davanti a quella che appare come una pozza di urina. La seconda ritrae invece Rosanna Spatari, titolare del locale “La Torteria di Chivasso”, attività commerciale chiusa dalle forze dell’ordine lo scorso 6 maggio dopo ripetute violazioni della normativa anti-Covid. L’immagine è accompagnata da un testo, scritto dall’autore del post, in cui le fotografie vengono così descritte: «In alto il sindaco di Barcellona che urina per le strade, stessa metodologia utilizzata da Rosanna da Chivasso…. Notate anche i colori gli stessi». Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto, il ... Leggi su facta.news (Di martedì 11 maggio 2021) Il 10 maggio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine composta da dueaffiancate. La primauna donna vestita con un cappotto rosso, maglioncino nero e gonna grigia, davanti a quella che appare come una pozza di. La seconda ritrae invece Rosanna Spatari, titolare del locale “La Torteria di Chivasso”, attività commerciale chiusa dalle forze dell’ordine lo scorso 6 maggio dopo ripetute violazioni della normativa anti-Covid. L’immagine è accompagnata da un testo, scritto dall’autore del post, in cui legrafie vengono così descritte: «In alto il sindaco dicheper le, stessa metodologia utilizzata da Rosanna da Chivasso…. Notate anche i colori gli stessi». Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto, il ...

