Quarantena fino al 17 maggio per i 140 viaggiatori negativi del volo dall’India

(Di martedì 11 maggio 2021) Verranno effettuati lunedì 17i tamponi molecolari ai 140atterrati lunedì 3nello scalo di Orio al Serio e attualmente in isolamento in due Covid Hotel. Questo, spiega Ats Bergamo, perché sono risultati contatti stretti di casi positivi (vale a dire i sei positivi a variante, una inglese e 5 indiane, che viaggiavano sullo stesso), quindi hanno l’obbligo dia 14 giorni anziché a 10 giorni (in base all’ordinanza del Ministero della Salute del 31 gennaio). I tamponi molecolari verranno somministrati da ATS Bergamo – in collaborazione con il Policlinico San Pietro/Gruppo San Donato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Quarantena fino

Il Sole 24 ORE

E' in corso il trasferimento di 260 ospiti della struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola con il rimorchiatore Asso30 che li porteràalla nave'Azzurra' - con 600 ...Annuncio coprifuocoal 31 luglio? Nel mondo del turismo i danni maggiori si fanno con gli ... Il turismo straniero è ancora al palo, non ci sono i voli, c'è la, non c'è il passaporto ...Dopo la lunga serie di sbarchi dello scorso fine settimana, la Prefettura di Agrigento ha programmato diversi trasferimenti per svuotare l’hotspot di Lampedusa. Un primo gruppo di 260 migranti è stato ...Australiani gioiamo, poiché siamo uniti e liberi: l’inizio di “Advance Australia Fair”, inno ufficiale nazionale è pieno di fiducia ed ottimismo, peccato che in questo momento i residenti non possano ...