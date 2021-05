Quando inizia Temptation Island? Prime anticipazioni sulla nuova edizione (Di martedì 11 maggio 2021) Non c’è estate Mediaset senza Temptation Island e in questi giorni si è tornati a parlare delle Prime indiscrezioni sui palinsesti estivi legati alla rete del Biscione. Cosa dobbiamo aspettarci? Inevitabilmente torneranno le repliche ma ci sarà spazio anche per le consuete produzioni di successo tra cui proprio Temptation. Temptation Island: ecco Quando inizia la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 11 maggio 2021) Non c’è estate Mediaset senzae in questi giorni si è tornati a parlare delleindiscrezioni sui palinsesti estivi legati alla rete del Biscione. Cosa dobbiamo aspettarci? Inevitabilmente torneranno le repliche ma ci sarà spazio anche per le consuete produzioni di successo tra cui proprio: eccola... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

