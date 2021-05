QuakeCon 2021 torna in formato tutto digitale, ecco le date (Di martedì 11 maggio 2021) L'estate si avvicina e con essa arrivano i diversi grandi eventi del mondo dei videogiochi. Dopo i dettagli per quanto riguarda l'E3 2021, la Gamescom ed il Summer Game Fest, oggi è stata Bethesda a lasciare informazioni sul proprio evento: QuakeCon 2021. La società, ora parte di Microsoft, ha confermato che terrà il QuakeCon per un altro anno e ha fornito alcuni primi dettagli. Come confermato, il QuakeCon avrà una nuova edizione nel 2021. Sulla scia di quanto visto lo scorso anno, il QuakeCon 2021 scommetterà ancora una volta sul formato esclusivamente digitale a seguito della situazione di crisi globale causata dalla pandemia di Coronavirus. "Non vediamo l'ora di tornare a Dallas con tutta la ... Leggi su eurogamer (Di martedì 11 maggio 2021) L'estate si avvicina e con essa arrivano i diversi grandi eventi del mondo dei videogiochi. Dopo i dettagli per quanto riguarda l'E3, la Gamescom ed il Summer Game Fest, oggi è stata Bethesda a lasciare informazioni sul proprio evento:. La società, ora parte di Microsoft, ha confermato che terrà ilper un altro anno e ha fornito alcuni primi dettagli. Come confermato, ilavrà una nuova edizione nel. Sulla scia di quanto visto lo scorso anno, ilscommetterà ancora una volta sulesclusivamentea seguito della situazione di crisi globale causata dalla pandemia di Coronavirus. "Non vediamo l'ora dire a Dallas con tutta la ...

Advertising

misteruplay2016 : QuakeCon 2021 torna in formato tutto digitale, ecco le date - Eurogamer_it : #QuakeCon2021 torna in formato digitale. - Nextplayer_it : Il QuakeCon 2021 è fissato dal 19 al 21 agosto - SerialGamerITA : QuakeCon: annunciata la prossima edizione dell’evento, sarà ancora in digitale #bethesda #quakecon - Console_Tribe : QuakeCon 2021, Annunciate le date e i primi dettagli - -