Puglia, vaccini: quante somministrazioni da fare in questi giorni, la disponibilità di dosi Nota della protezione civile (Di martedì 11 maggio 2021) Di Francesco Santoro: La campagna vaccinale in Puglia procede a ritmi serratissimi; le dosi iniziano a scarseggiare (in magazzino ne sono rimaste poco più di 100mila) e nel frattempo la protezione civile invia alle Asl una Nota in cui indica i target di somministrazione da rispettare. Si sottolinea con precisione il numero di iniezioni di siero anti-Covid da garantire: dal 18 al 20 maggio per esempio sono 33.510. La Nota contiene il calendario degli approvvigionamenti fino al 2 giugno: per domani è previsto l’arrivo di 50mila dosi del vaccino di AstraZeneca e 141.570 dosi di Pfizer-BioNtech. L'articolo Puglia, vaccini: quante ... Leggi su noinotizie (Di martedì 11 maggio 2021) Di Francesco Santoro: La campagna vaccinale inprocede a ritmi serratissimi; leiniziano a scarseggiare (in magazzino ne sono rimaste poco più di 100mila) e nel frattempo lainvia alle Asl unain cui indica i target di somministrazione da rispettare. Si sottolinea con precisione il numero di iniezioni di siero anti-Covid da garantire: dal 18 al 20 maggio per esempio sono 33.510. Lacontiene il calendario degli approvvigionamenti fino al 2 giugno: per domani è previsto l’arrivo di 50miladel vaccino di AstraZeneca e 141.570di Pfizer-BioNtech. L'articolo...

Advertising

DigitalMatt3 : RT @MMaXXprIIme: Ma i 50.000 vaccini Astrazeneca inutilizzati dalla regione Sicilia invece di donarli alla Puglia non potevano vaccinare i… - infoitinterno : Vaccini in Puglia, domani toccherà a 59enni e 58enni: saranno in 1.600 - Borderline_24 : #Covid, da domani in Puglia via alle vaccinazioni di 1.600 58enni e 59enni - Nicol79938739 : RT @MMaXXprIIme: Ma i 50.000 vaccini Astrazeneca inutilizzati dalla regione Sicilia invece di donarli alla Puglia non potevano vaccinare i… - immediatonet : Operativi in tutta la provincia di #Foggia gli hub per i vaccini agli under 60. Il punto della Regione Puglia sulle… -