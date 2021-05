Puglia, vaccini: circa settemila prenotazioni di 58-59enni nelle prime tre ore. Italia: 24 milioni e mezzo di somministrazioni Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di martedì 11 maggio 2021) Dalle due alle cinque, Ieri pomeriggio, poco meno di settemila pugliesi in età fra i 58 ed i 59 anni si sono prenotati per il vaccino anti corona virus. Fase di prenotazione che è ovviamente proseguita nelle ore successive e continua anche oggi e nei prossimi giorni via web (La Puglia ti vaccina), call center (800713931) o farmacie. —– Immagini diffuse dal ministero della Salute. L'articolo Puglia, vaccini: circa settemila prenotazioni di 58-59enni nelle prime tre ore. Italia: 24 milioni e mezzo di ... Leggi su noinotizie (Di martedì 11 maggio 2021) Dalle due alle cinque, Ieri pomeriggio, poco meno dipugliesi in età fra i 58 ed i 59 anni si sono prenotati per il vaccino. Fase di prenotazione che è ovviamente proseguitaore successive e continua anche oggi e nei prossimi giorni via web (Lati vaccina), call center (800713931) o farmacie. —– Immagini diffuse dal. L'articolodi 58-tre ore.: 24di ...

