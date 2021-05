Puglia seconda in Italia per dosi di vaccino anti Covid somministrate (93,6). Fino al 2 giugno atteso quasi 1 milione di dosi (Di martedì 11 maggio 2021) Puglia verso quota 1,6 milioni di dosi di vaccino somministrate, Lopalco: 'Manteniamo prudenza' 9 maggio 2021 Con il 93,6% delle dosi di vaccino somministrate la Puglia è seconda in Italia per ... Leggi su baritoday (Di martedì 11 maggio 2021)verso quota 1,6 milioni didi, Lopalco: 'Manteniamo prudenza' 9 maggio 2021 Con il 93,6% delledilainper ...

Advertising

infoitinterno : Puglia seconda in Italia per dosi di vaccino anti Covid somministrate (93,6). Fino al 2 giugno atteso quasi 1 milio… - TrackerVaccini : @TrackerVaccini Puglia Prima dose ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 29.25% Seconda dose ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 11.93% - DPiervi : RT @TV8it: .@DPiervi e @mappecriminali ci portano in Puglia! Vi aspettiamo questa sera in seconda serata con la Puntata 4 ??#MappeCriminali - FeyRune23 : RT @TV8it: .@DPiervi e @mappecriminali ci portano in Puglia! Vi aspettiamo questa sera in seconda serata con la Puntata 4 ??#MappeCriminali… - TV8it : .@DPiervi e @mappecriminali ci portano in Puglia! Vi aspettiamo questa sera in seconda serata con la Puntata 4 ??… -