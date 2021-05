Psg | Pochettino | «Dispiaciuto per Verratti Sergio Ramos? Vogliamo migliorare in tutti i reparti»

(Di martedì 11 maggio 2021) Mauricio, tecnico del Paris Saint Germain, ha parlato alla vigilia della semifinale di Coppa di Francia contro il Montpellier Mauricio, tecnico del Paris Saint Germain, ha parlato alla vigilia della semifinale di Coppa di Francia contro il Montpellier. Le sue parole.– «al PSG? Non rispondo perché tutto può essere interpretato male …è un giocatore del Real Madrid. Ma quello che posso dire è che come ogni squadrain tutte le posizioni».– «Siamomolto delusi. Abbiamo perso un giocatore a fine stagione con partite importanti da giocare. Vuole recuperare il più velocemente possibile e speriamo possa recuperare in ...

Secondo Le Parisien, Leonardo e Pochettino vogliono portare al PSG Romain Faivre. L'esterno ventiduenne del Brest è stato una delle rivelazioni di questo campionato ed è osservato anche da Lione, Nizza e Rennes in Francia, ma anche...