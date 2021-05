PSG, non solo Verratti. Stagione finita anche per Kurzawa (Di martedì 11 maggio 2021) Il PSG ha comunicato l’infortunio di Verratti, fuori dalle 4 alle 6 settimane per una lesione al ginocchio destro. Ma non è l’unica cattiva notizia per la squadra di Pochettino, infatti Kurzawa ha rimediato una distorsione alla caviglia e la sua Stagione è terminata anzitempo. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 11 maggio 2021) Il PSG ha comunicato l’infortunio di, fuori dalle 4 alle 6 settimane per una lesione al ginocchio destro. Ma non è l’unica cattiva notizia per la squadra di Pochettino, infattiha rimediato una distorsione alla caviglia e la suaè terminata anzitempo. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : PSG non Buffon, addio agrodolce alla Juve: 'Tolgo il disturbo' Basta Juve. Gigi Buffon chiude con i bianconeri, senza ripensamenti come successe l'altra volta quando se ne andò al Psg ma poi tornò. Stavolta non sarà così e l'addio del portierone bianconero alla Juve è un addio in agrodolce. 'A giugno lascio la Juve' ha dichiarato Buffon che però ha aggiunto: 'O smetto o trovo ...

Juventus , la rottura definitiva di Buffon : cosa succede ora Il 43enne ex Parma e Psg, però, non sa ancora cosa ne sarà del suo futuro: "O smetto di giocare oppure, se trovo una situazione che mi dà nuovi stimoli, la prendo in considerazione". Addio agrodolce ...

Mbappé nei preconvocati per Tokyo, ma il PSG non ci sta Agenzia ANSA Lesione al ginocchio per Verratti: addio EURO 2020 con l'Italia Le point médical avant #MHSCPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 11, 2021 Il centrocampista non potrà essere convocato dal commissario tecnico Roberto Mancini per EURO 2020, che si terranno ...

PSG, Pochettino non si sbilancia: “Sergio Ramos è del Real, ma…” Un cambio di casacca che farebbe molto rumore, quello di Sergio Ramos in uscita dal Real Madrid. Qualsiasi destinazione scelga, lo spagnolo farebbe senz'altro discutere in caso di mancato rinnovo con ...

