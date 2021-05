PSG, Mbappé tra i convocati per Tokyo ma il club non è d’accordo (Di martedì 11 maggio 2021) Secondo l’Equipe, Kylian Mbappè è stato inserito dal ct della Francia Under 21 Sylvain Ripol nella lista dei pre-convocati per le Olimpiadi di Tokyo . Il Psg, però, sembrerebbe non avere alcuna intenzione di lasciare partire il giocatore, che sarà peraltro già impegnato con la Nazionale maggiore agli Europei. Per l’attaccante le Olimpiadi sono sempre state un sogno, ma il club francese difficilmente gli permetterà di realizzarlo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) Secondo l’Equipe, Kylian Mbappè è stato inserito dal ct della Francia Under 21 Sylvain Ripol nella lista dei pre-per le Olimpiadi di. Il Psg, però, sembrerebbe non avere alcuna intenzione di lasciare partire il giocatore, che sarà peraltro già impegnato con la Nazionale maggiore agli Europei. Per l’attaccante le Olimpiadi sono sempre state un sogno, ma ilfrancese difficilmente gli permetterà di realizzarlo. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Mbappé nella lista dei pre-convocati per Tokyo, ma il #Psg non è d'accordo - CORNERNEWS24 : #Calcio - Mbappé nei preconvocati per Tokyo, ma il PSG non ci sta Attaccante parteciperà già all'Europeo con la Nazionale francese - apetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA FRANCIA - Mbappé nei preconvocati per Tokyo, ma il PSG non ci sta - napolimagazine : DALLA FRANCIA - Mbappé nei preconvocati per Tokyo, ma il PSG non ci sta - giornaleradiofm : Approfondimenti: Mbappé nei preconvocati per Tokyo, ma il PSG non ci sta: (ANSA) - ROMA, 11 MAG - Kylian Mbappé, un… -

Ultime Notizie dalla rete : PSG Mbappé Mbappé nei preconvocati per Tokyo, ma il PSG non ci sta ...di rappresentare il proprio Paese nel torneo di calcio a cinque cerchi e questo nonostante al PSG non siano dello stesso avviso. Il club parigino ha la facoltà di vietare il viaggio di Mbappé in ...

Calciomercato Juventus, Dybala si offre alla big - Addio senza Champions Una mancata qualificazione alla prossima Champions League potrebbe portare Paulo Dybala lontano dalla Juventus. C'è l'ipotesi PSG per il numero dieci Non è servito l'ingresso in campo (tardivo) di Paulo Dybala nello scontro diretto contro il Milan alla Juventus per evitare una fragorosa sconfitta. Il numero dieci è stato ...

Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé? Chi vuole resta, non li imploriamo» Corriere della Sera ...di rappresentare il proprio Paese nel torneo di calcio a cinque cerchi e questo nonostante alnon siano dello stesso avviso. Il club parigino ha la facoltà di vietare il viaggio diin ...Una mancata qualificazione alla prossima Champions League potrebbe portare Paulo Dybala lontano dalla Juventus. C'è l'ipotesiper il numero dieci Non è servito l'ingresso in campo (tardivo) di Paulo Dybala nello scontro diretto contro il Milan alla Juventus per evitare una fragorosa sconfitta. Il numero dieci è stato ...