Pronti alle nuove disponibilità PS5 su Mediaworld a maggio, come attivare alert (Di martedì 11 maggio 2021) Non ci sono dubbi sul fatto che nel corso del mese di maggio ci saranno nuove disponibilità PS5 su Mediaworld. La stessa famosa catena di elettronica ha confermato che attraverso il suo e-commerce garantirà l’acquisto della console di casa Sony della quale c’è sempre una grossa penuria di scorte. L’annuncio, in particolare, è giunto attraverso la pagina Facebook del brand attraverso la quale sono state fornite anche delle speciali indicazioni per non perdersi il momento propizio. Per quanto non siano stati indicati i momenti esatti in cui si potrà acquistare proprio la console, intanto è stato riferito di tenere d’occhio la sezione specifica games.Mediaworld.it. Di certo, anche in occasione di nuovi slot di prodotto, la domanda dei potenziali acquirenti sarà superiore ai pezzi messi in vendita. ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Non ci sono dubbi sul fatto che nel corso del mese dici sarannoPS5 su. La stessa famosa catena di elettronica ha confermato che attraverso il suo e-commerce garantirà l’acquisto della console di casa Sony della quale c’è sempre una grossa penuria di scorte. L’annuncio, in particolare, è giunto attraverso la pagina Facebook del brand attraverso la quale sono state fornite anche delle speciali indicazioni per non perdersi il momento propizio. Per quanto non siano stati indicati i momenti esatti in cui si potrà acquistare proprio la console, intanto è stato riferito di tenere d’occhio la sezione specifica games..it. Di certo, anche in occasione di nuovi slot di prodotto, la domanda dei potenziali acquirenti sarà superiore ai pezzi messi in vendita. ...

