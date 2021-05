Produzione industriale | Unc | dati desolanti | ripresa annua solo effetto ottico

(Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – Secondo iresi noti oggi dall’Istat, laa marzo scende dello 0,1% sul mese precedente e sale del 37,7% su base. “. È sconfortante che non ci sia alcun recupero su febbraio 2021. Il rialzo annuo èunampiamente previsto visto che nel marzo 2020 c’era stato il primo lockdown, il più duro, e in quel mese c’era stato un tracollo mensile delladel 28,4% e del 29,3% su baserispetto airesi noti all’epoca dall’Istat, rispettivamente -28,1% e -29,6% considerando gli indici aggiornati ad oggi. Insomma, laè ampia perché lo era ancor di più la ...

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "I David di oggi guardano al futuro. L'arte, la creatività, la cultura non possono fare a meno di respirare la volontà di costruire il domani. Il pubblico si riconosce nell ...