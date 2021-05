Produzione di calzature sostenibili | ecco un bando da mezzo milione di euro

Advertising

ConfindToscNord : RT @LaSpola1: Arrivano i primi netti segnali di ripresa della produzione industriale a #Lucca, #Pistoia e #Prato ma la crescita non è gener… - focusmo3 : L’azienda di Asolo è Fornitore Ufficiale della 104esima edizione della manifestazione e per la prima volta partner… - LaSpola1 : Arrivano i primi netti segnali di ripresa della produzione industriale a #Lucca, #Pistoia e #Prato ma la crescita n… - MpaStyle : Green, innovativa, legata alla tradizione. Arpex Textiles, azienda specializzata nella produzione di accessori tess… -

Ultime Notizie dalla rete : Produzione calzature

corriereadriatico.it

... la tracciabilità dei prodotti, da cui si evince la sostenibilità delle materie prime, dei processi produttivi e dei luoghi di. E, infine, l'utilizzo di packaging sostenibile. ...... in maniera evocativa, la centralità dell'artigianato nell'ambito delladi accessori e ...del lavoro di squadra di un pool di artigiani ed imprese del settore (dalla sartoria alle, ...MACERATA - La Camera di Commercio delle Marche lancia il bando “Sostenibilità delle produzioni” riservato al settore calzaturiero. Lo sostiene destinando mezzo milione ...Intervista alla direttrice Marketing Silvia Paganini. Neanche in pieno lockdown è venuto meno lo spirito innovativo dell'azienda che ha lavorato in ricerca e sviluppo in attesa che si possa tornare a ...