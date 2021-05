Prodigal Son: Fox cancella la serie dopo due stagioni (Di martedì 11 maggio 2021) Prodigal Son non sopravvive ai bassi ascolti registrati da Fox, che cancella la terza stagione della serie drammatica con Martin Sheen. Fox ha deciso di cancellare la serie drammatica Prodigal Son dopo due stagioni. Non è chiaro se Warner Bros TV, proprietario dello show, deciderà di venderlo a un altro network o a indirizzarlo su HBO Max, dove sono già disponibili le prime due stagioni. Al centro della trama di Prodigal Son ci sono Malcolm Bright (Tom Payne), un profiler con il raro talento di entrare nella mente dei serial killer, e suo padre Martin Whitly (Sheen), un assassino conosciuto come Il Chirurgo. Il genio contorto che ha sviluppato anche grazie al rapporto con il padre viene ora messo a servizio … Leggi su movieplayer (Di martedì 11 maggio 2021)Son non sopravvive ai bassi ascolti registrati da Fox, chela terza stagione delladrammatica con Martin Sheen. Fox ha deciso dire ladrammaticaSondue. Non è chiaro se Warner Bros TV, proprietario dello show, deciderà di venderlo a un altro network o a indirizzarlo su HBO Max, dove sono già disponibili le prime due. Al centro della trama diSon ci sono Malcolm Bright (Tom Payne), un profiler con il raro talento di entrare nella mente dei serial killer, e suo padre Martin Whitly (Sheen), un assassino conosciuto come Il Chirurgo. Il genio contorto che ha sviluppato anche grazie al rapporto con il padre viene ora messo a servizio …

