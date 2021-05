Prodigal Son 3 non ci sarà, la Fox cancella la serie: diventerà il nuovo Lucifer di Netflix? (Di martedì 11 maggio 2021) Prodigal Son 3 non ci sarà. Dopo due stagioni (la seconda è ancora in onda in USA e in contemporanea in Italia), la Fox ha decretato il destino del “figliol prodigo” Malcolm Bright e di suo padre serial killer. Gli ascolti erano in discesa rispetto il primo ciclo di episodi, che aveva ottenuto anche un rinnovo anticipato visto il gran successo. Non è bastato introdurre un’attrice del calibro di Catherine Zeta-Jones per sperare in Prodigal Son 3. I fan intanto si sono già mobilitati sui social, non accettando la cancellazione della loro serie e chiedendo a Netflix di salvarla. Ricordando il caso di Lucifer, non rinnovato da Fox dopo tre stagioni e salvato proprio dalla piattaforma di streaming, il pubblico spera di poter far “confusione” sui social per attirare ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 maggio 2021)Son 3 non ci. Dopo due stagioni (la seconda è ancora in onda in USA e in contemporanea in Italia), la Fox ha decretato il destino del “figliol prodigo” Malcolm Bright e di suo padre serial killer. Gli ascolti erano in discesa rispetto il primo ciclo di episodi, che aveva ottenuto anche un rinnovo anticipato visto il gran successo. Non è bastato introdurre un’attrice del calibro di Catherine Zeta-Jones per sperare inSon 3. I fan intanto si sono già mobilitati sui social, non accettando lazione della loroe chiedendo adi salvarla. Ricordando il caso di, non rinnovato da Fox dopo tre stagioni e salvato proprio dalla piattaforma di streaming, il pubblico spera di poter far “confusione” sui social per attirare ...

