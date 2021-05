Procuratore di Roma, il Consiglio di Stato boccia i ricorsi contro l’annullamento della nomina di Prestipino (Di martedì 11 maggio 2021) Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli presentati dal Procuratore di Roma Michele Prestipino e dal Csm contro la sentenza del Tar del Lazio che aveva accolto il ricorso presentato dal Procuratore generale di Firenze Marcello Viola contro la nomina del capo della procura della capitale avvenuta il 4 marzo dell’anno scorso. La V Sezione del Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 3712 e 3713, ha respinto gli appelli, rispettivamente, di Prestipino e del Consiglio Superiore della Magistratura contro la sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio del 16 febbraio scorso che aveva accolto ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021) Ildiha respinto gli appelli presentati daldiMichelee dal Csmla sentenza del Tar del Lazio che aveva accolto il ricorso presentato dalgenerale di Firenze Marcello Violaladel capoprocuracapitale avvenuta il 4 marzo dell’anno scorso. La V Sezione deldi, con le sentenze nn. 3712 e 3713, ha respinto gli appelli, rispettivamente, die delSuperioreMagistraturala sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio del 16 febbraio scorso che aveva accolto ...

