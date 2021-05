Procura Roma: legali Viola, ‘Csm ha sbagliato nel ritenere prevalente il profilo di Prestipino’ (Di martedì 11 maggio 2021) Palermo, 11 mag. (Adnkronos) – “Il Giudice Amministrativo ha ribadito che la scelta del CSM – di non formulare alcuna proposta volta al conferimento al dott. Viola dell’incarico di Procuratore di Roma – fosse immotivata e che nessun rilievo potesse riconoscersi al fatto che la composizione dell’organo fosse nelle more parzialmente mutato”. Lo dicono gli avvocati Girolamo rubino e Giuseppe Impiduglia dopo la decisione del Consiglio di Stato. “Al riguardo, è stato rilevato nella sentenza che “il Consiglio Superiore della Magistratura non è organo politico ma di alta amministrazione di rilievo costituzionale… Le ragioni della revoca non potevano dunque ravvisarsi implicite ed esaustive né nel fatto della intervenuta sostituzione delle persone di alcuni commissari, né nel mero mutamento di preferenza al riguardo da parte di un altro ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021) Palermo, 11 mag. (Adnkronos) – “Il Giudice Amministrativo ha ribadito che la scelta del CSM – di non formulare alcuna proposta volta al conferimento al dott.dell’incarico ditore di– fosse immotivata e che nessun rilievo potesse riconoscersi al fatto che la composizione dell’organo fosse nelle more parzialmente mutato”. Lo dicono gli avvocati Girolamo rubino e Giuseppe Impiduglia dopo la decisione del Consiglio di Stato. “Al riguardo, è stato rilevato nella sentenza che “il Consiglio Superiore della Magistratura non è organo politico ma di alta amministrazione di rilievo costituzionale… Le ragioni della revoca non potevano dunque ravvisarsi implicite ed esaustive né nel fatto della intervenuta sostituzione delle persone di alcuni commissari, né nel mero mutamento di preferenza al riguardo da parte di un altro ...

Advertising

alex_orlowski : Là giustizia è lenta ma inesorabile. “Minacce via web a Mattarella, in corso nuove perquisizioni in tutta Italia: 1… - fattoquotidiano : AMARA, CASO DA PROCURA Il ricorso al Csm è irrituale e può rivelarsi pericoloso per lo stesso magistrato ricorrente… - petergomezblog : Per il Consiglio di Stato la nomina di Prestipino come capo della procura di Roma è “illegittima”: respinti i ricor… - Verdoux11 : Gravissimo. #Gervasoni #mattarella Questa volta la procura di Roma l'ha fatta grossa. - Enki2270 : RT @ElioLannutti: Per il Consiglio di Stato la nomina di Prestipino a capo procura Roma è “illegittima”: respinti i ricorsi. Plauso al Cds,… -