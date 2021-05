Probabili formazioni Torino-Milan: trentaseiesima giornata Serie A 2020/2021 (Di martedì 11 maggio 2021) Le Probabili formazioni di Torino-Milan, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2020/2021. Si gioca alle 20:45 di mercoledì 12 maggio nella cornice dell’Olimpico Grande Torino con le due squadre a caccia dei tre punti. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Torino – Out Milinkovic-Savic, Murru e Izzo. Sanabria favorito su Zaza in attacco mentre Vojvoda, al secondo gol consecutivo, sarà preferito a Singo. Milan – Squalificato Saelemaekers. Pronto Leao al suo posto con Rebic che sostituirà l’infortunato Ibrahimovic al centro dell’attacco. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 20:45 di mercoledì 12 maggio nella cornice dell’Olimpico Grandecon le due squadre a caccia dei tre punti. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go.– Out Milinkovic-Savic, Murru e Izzo. Sanabria favorito su Zaza in attacco mentre Vojvoda, al secondo gol consecutivo, sarà preferito a Singo.– Squalificato Saelemaekers. Pronto Leao al suo posto con Rebic che sostituirà l’infortunato Ibrahimovic al centro dell’attacco. Le...

Advertising

forumJuventus : Verso #SassuoloJuve, domani ore 20:45: le probabili formazioni. GdS: 'Sarà 4-4-2 con Chiesa e McKennie sulle fasce.… - DiMarzio : #SerieA, tutte le #probabiliformazioni - PagineRomaniste : #Inter-#Roma, le probabili formazioni e dove vederla: #Villar a centrocampo, in attacco ci sarà #Dzeko #ASRoma… - TuttoFanta : ??? AGGIORNAMENTO CASO #NZOLA Fuori dalla lista dei convocati per motivi disciplinari ?? - BandieraInter : Le probabili formazioni di #InterRoma: #Sensi pronto a giocare dall'inizio, possibile riposo per alcuni titolari -