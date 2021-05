Probabili formazioni Cagliari-Fiorentina: trentaseiesima giornata Serie A 2020/2021 (Di martedì 11 maggio 2021) Le Probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2020/2021. Si gioca alle 20:45 di mercoledì 12 maggio nella cornice della Sardegna Arena in quello che sarà uno scontro diretto salvezza con più significato per i sardi che per i viola, reduci dalla vittoria sulla Lazio. La partita sarà trasmessa su Dazn. Cagliari – Spazio al 3-5-2 con Pavoletti e Joao Pedro in attacco. Pereiro, Rog e Sottil tra gli indisponibili per Semplici. Simeone verso la panchina. Fiorentina – Modulo a specchio per i viola. Ribery più Vlahovic in attacco mentre a rifornirli sulle corsie laterali saranno Venuti e Biraghi. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 20:45 di mercoledì 12 maggio nella cornice della Sardegna Arena in quello che sarà uno scontro diretto salvezza con più significato per i sardi che per i viola, reduci dalla vittoria sulla Lazio. La partita sarà trasmessa su Dazn.– Spazio al 3-5-2 con Pavoletti e Joao Pedro in attacco. Pereiro, Rog e Sottil tra gli indisponibili per Semplici. Simeone verso la panchina.– Modulo a specchio per i viola. Ribery più Vlahovic in attacco mentre a rifornirli sulle corsie laterali saranno Venuti e Biraghi. Le...

Advertising

forumJuventus : Verso #SassuoloJuve, domani ore 20:45: le probabili formazioni. GdS: 'Sarà 4-4-2 con Chiesa e McKennie sulle fasce.… - DiMarzio : #SerieA, tutte le #probabiliformazioni - PagineRomaniste : #Inter-#Roma, le probabili formazioni e dove vederla: #Villar a centrocampo, in attacco ci sarà #Dzeko #ASRoma… - TuttoFanta : ??? AGGIORNAMENTO CASO #NZOLA Fuori dalla lista dei convocati per motivi disciplinari ?? - BandieraInter : Le probabili formazioni di #InterRoma: #Sensi pronto a giocare dall'inizio, possibile riposo per alcuni titolari -