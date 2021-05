Probabili formazioni Cagliari - Fiorentina: aggiornamenti (Di martedì 11 maggio 2021) Cagliari - Nel Cagliari sotto osservazione Lykogiannis per un fastidio muscolare, Nainggolan e Pavoletti verso la conferma. Due ballottaggi per la Fiorentina : Igor - Biraghi e Bonaventura - Amrabat .. Leggi su corrieredellosport (Di martedì 11 maggio 2021)- Nelsotto osservazione Lykogiannis per un fastidio muscolare, Nainggolan e Pavoletti verso la conferma. Due ballottaggi per la: Igor - Biraghi e Bonaventura - Amrabat ..

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Probabili formazioni Cagliari - Fiorentina: aggiornamenti CAGLIARI - Nel Cagliari sotto osservazione Lykogiannis per un fastidio muscolare, Nainggolan e Pavoletti verso la conferma. Due ballottaggi per la Fiorentina : Igor - Biraghi e Bonaventura - Amrabat ..

Probabili formazioni Napoli - Udinese: aggiornamenti NAPOLI - Nel Napoli confermatissimo Osimhen , torna Lozano dal 1' e probabilmente anche Ospina . Nell' Udinese Gotti perde anche Arslan , Llorente non al top e in panchina con Okaka ...

Probabili formazioni Serie A: 36ª giornata Goal.com Sassuolo-Juventus, probabili formazioni: Dybala e Arthur dal 1' Sassuolo-Juventus probabili formazioni: Pirlo ripresenta Buffon tra i pali, Dybala di fianco a Ronaldo e Arthur in cabina di regia ...

Cagliari-Fiorentina: le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in TV Le probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina. Nel Cagliari qualche problema fisico per Lykogiannis, sulle fasce potrebbero esserci Nandez e Zappa. In mezzo al campo riecco Dunca ...

