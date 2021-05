Primo congresso anti-Covid per i 454mila infermieri d’Italia. Ovunque per il bene di tutti. (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tutto pronto a Firenze per il Primo congresso anti-Covid per i 454mila infermieri d’Italia. Lo slogan per il 2021 è “Ovunque per il bene di tutti”. Si apre il 12 maggio a Firenze il congresso della FNOPI, il secondo dalla trasformazione in Ordine e il Primo nell’era Covid. Le buone pratiche infermieristiche da Nord a Sud nel rispetto delle misure anti-contagio: per gli infermieri il Primo obiettivo è la tutela della salute. Iniziativa in Santa Croce che riapre al pubblico e celebra Florence Nightingale. Con lo slogan “Ovunque per il bene di ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tutto pronto a Firenze per ilper i. Lo slogan per il 2021 è “per ildi”. Si apre il 12 maggio a Firenze ildella FNOPI, il secondo dalla trasformazione in Ordine e ilnell’era. Le buone pratichestiche da Nord a Sud nel rispetto delle misure-contagio: per gliilobiettivo è la tutela della salute. Iniziativa in Santa Croce che riapre al pubblico e celebra Florence Nightingale. Con lo slogan “per ildi ...

