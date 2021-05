Prenotazione vaccino Pfizer, ancora un cambio: «Richiami a 42 giorni». Hub aziendali a giugno (Di martedì 11 maggio 2021) In Italia ci sono circa 10 milioni di italiani a cui è stata somministrata la prima dose di Pfizer-BioNTech, aspettano di ricevere la seconda e ora si trovano nel limbo, perché non... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 11 maggio 2021) In Italia ci sono circa 10 milioni di italiani a cui è stata somministrata la prima dose di-BioNTech, aspettano di ricevere la seconda e ora si trovano nel limbo, perché non...

