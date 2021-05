“Prende il posto di Barbara D’Urso”. Terremoto a Pomeriggio 5, il nome che ‘cancella’ Carmelita (Di martedì 11 maggio 2021) Sulle disavventure di ascolto di Barbara D’Urso ne abbiamo parlato più e più volte. Da quello che si capisce, Mediaset sembra aver deciso di puntare su volti nuovi come quello di Elisa Isoardi e Adriana Volpe. La bellissima e brava reduce dell’Isola dei Famosi 2021, non ha mai negato che le piacerebbe se Mediaset diventasse la sua casa professionale nel futuro.E da quello che si sente nei corridoi di Cologno Monzese ci potrebbero essere grandi novità per lei in futuro. Una piccola rivoluzione quella che aspetta Elisa Isoardi, perché secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale NuovoTv, a farne le spese sarebbe Barbara D’Urso. Da quello che si capisce, La Isoardi potrebbe condurre una versione estiva di Pomeriggio 5 a partire da giugno prossimo e cedere il suo posto solo a ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Sulle disavventure di ascolto dine abbiamo parlato più e più volte. Da quello che si capisce, Mediaset sembra aver deciso di puntare su volti nuovi come quello di Elisa Isoardi e Adriana Volpe. La bellissima e brava reduce dell’Isola dei Famosi 2021, non ha mai negato che le piacerebbe se Mediaset diventasse la sua casa professionale nel futuro.E da quello che si sente nei corridoi di Cologno Monzese ci potrebbero essere grandi novità per lei in futuro. Una piccola rivoluzione quella che aspetta Elisa Isoardi, perché secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale NuovoTv, a farne le spese sarebbe. Da quello che si capisce, La Isoardi potrebbe condurre una versione estiva di5 a partire da giugno prossimo e cedere il suosolo a ...

