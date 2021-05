Premier League 2020/2021: scatto Champions del Leicester, battuto il Manchester United (Di martedì 11 maggio 2021) Sconfitta che fa male quella che il Manchester United rimedia in casa contro il Leicester. Con l’1-2 subito a Old Trafford i Red Devils nell’anticipo della trentaseiesima giornata di Premier League 2020/2021, i padroni di casa regalano il titolo sul divano ai cugini del Manchester City, visto che i dieci punti di distacco diventano a questo punto assolutamente incolmabili. Fra due giorni i ragazzi di Solskjaer di nuovo in campo – follie dei calendari in Premier League – prima di concentrarsi ormai definitivamente sulla finale di Europa League contro il Villarreal. La squadra di Rodgers è ora terza a quota 66, il Liverpool, la rivale che fa più paura, è staccato di nove punti, ma ha due partite in meno ... Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) Sconfitta che fa male quella che ilrimedia in casa contro il. Con l’1-2 subito a Old Trafford i Red Devils nell’anticipo della trentaseiesima giornata di, i padroni di casa regalano il titolo sul divano ai cugini delCity, visto che i dieci punti di distacco diventano a questo punto assolutamente incolmabili. Fra due giorni i ragazzi di Solskjaer di nuovo in campo – follie dei calendari in– prima di concentrarsi ormai definitivamente sulla finale di Europacontro il Villarreal. La squadra di Rodgers è ora terza a quota 66, il Liverpool, la rivale che fa più paura, è staccato di nove punti, ma ha due partite in meno ...

Advertising

livescore : x1 Pro League ?????? x2 Premier League ???????????????? x1 FA Cup ???????????????? x1 League Cup ???????????????? x2 LaLiga ?????? x1 Copa del Re… - PremierShowIT : ?? Per il Manchester City questo è il quinto titolo nell'era Premier League. Solo il Manchester United ne ha vinti d… - Malkitoooooooo : RT @jvcntrx: Guardiola altra premier vinta (e dominata dopo un inizio in salita): per qualcuno vincere la premier league (più volte) ha men… - sportmediaset : Premier League: il #ManchesterCity è campione di Inghilterra. #SportMediaset #breakingnews - passionepremier : Tutti i segreti del Manchester City di Guardiola campione d’Inghilterra -