Premier | colpo Champions del Leicester Vittoria ad Old Trafford 2-1 Guardiola campione

(Di martedì 11 maggio 2021) Dopo la debacle di domenica con il Newcastle, ilCity reagisce da grande squadra e va a vincere ad Old, in casa del Manchester United per 2-1, ottenendo 3 punti davvero fondamentali per la corsa alla zona. Un ko, quello del Manchester United, che consegna il titolo did’Inghilterra al Manchester City, ormai irraggiungibile. Partita molto bella e ricca di capovolgimenti. Al 10?, vantaggio delle foxes con Thomas, subito pareggiato al 15? da Greenwood. United che ha provato a vincere la gara, scoprendosi però spesso ai contropiedi degli avversari e al 66? Soyunku ha beffato De Gea. Inutile assalto finale dei Red Devils. Ilespugna Olde consolida il terzo posto salendo a quota 66, a -4 dal Manchester United e soprattutto respingendo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ancora raid di Israele su Gaza. Secondo il ministero della Sanità locale sono 28 le vittime e 152 i feriti. 'Abbiam… - mirellaladini : RT @Agenzia_Ansa: Ancora raid di Israele su Gaza. Secondo il ministero della Sanità locale sono 28 le vittime e 152 i feriti. 'Abbiamo deci… - cantuale : RT @Agenzia_Ansa: Ancora raid di Israele su Gaza. Secondo il ministero della Sanità locale sono 28 le vittime e 152 i feriti. 'Abbiamo deci… - mar__bru : RT @Agenzia_Ansa: Ancora raid di Israele su Gaza. Secondo il ministero della Sanità locale sono 28 le vittime e 152 i feriti. 'Abbiamo deci… - RobertoRenga : RT @Agenzia_Ansa: Ancora raid di Israele su Gaza. Secondo il ministero della Sanità locale sono 28 le vittime e 152 i feriti. 'Abbiamo deci… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier colpo

alfredopedulla.com

Il Manchester City è campione d'Inghilterra per la settima volta nella sua storia (la terza dell'era Pep Guardiola) senza scendere in campo. Ai Citizens la buona notizia è arrivata da Old Trafford, ...'Hamas - ha minacciato ilisraeliano - riceverà unche non si aspetta'. Per questo sono stati richiamati 5mila riservisti e schierati a ridosso del confine con Gaza la Brigata Golani e ...Sconfitta che fa male quella che il Manchester United rimedia in casa contro il Leicester. Con l’1-2 subito a Old Trafford i Red Devils nell’anticipo della trentaseiesima giornata di Premier League 20 ...Attacchi massicci aviazione Israele a Gaza (ANSA) - ROMA, 11 MAG - Attacchi massicci dell'aviazione di Israele sulla Striscia di Gaza: lo riferisce il portavoce militare Hidai Zilberman, precisando ch ...