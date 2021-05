Preghiera di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria – 11 maggio

(Di martedì 11 maggio 2021) Consacrarsi aè pegno della sua certa protezione. Affidiamoci al Suocon questa intenzione. Il mese diè il mese dedicato dalla Chiesa a, in cui ricorre anche l’anniversario delle apparizioni di Fatima (13- 13 ottobre 1917). In quelle apparizioni la Madonna raccomandò la devozione al SuoL'articolo proviene da La Luce di

Advertising

SikilaTony : PREGHIERA DI CONSACRAZIONE DELLA SETTIMANA ?????? - KattInForma : Preghiera di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria – 10 maggio - KattInForma : Preghiera di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria – 9 maggio - KattInForma : Preghiera di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria – 8 maggio - KattInForma : Preghiera di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria – 7 maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Preghiera consacrazione

La Luce di Maria

Giovanni Paolo II scrisse quindi unadidel mondo intero al Cuore Immacolato di Maria; il vescovo Hnilica da parte sua intraprese un viaggio che, grazie al coinvolgimento di ...È un vero labirinto che stupisce ed è diventato un po' il simbolo delladella Turchia ... Se ci si aggira attorno al maestoso monumento si può sentire ladel muezzin. Dal lato ...Pavol Maria Hnilica, fuggito dalla Cecoslovacchia comunista, su mandato di Giovanni Paolo II si recò a Mosca in segreto, per una missione speciale ...Padre Jarek nei giorni scorsi in Italia ha incontrato molte persone, malati e sofferenti. Ha visitato Case di Preghiera Ecumeniche di San Charbel al nord..