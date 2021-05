(Di martedì 11 maggio 2021) "Qualsiasi nuovo ostacolo alla stabilizzazione deicrea business, per cui capisco pressioni in tal senso. Il problema è che se davvero vogliamo gli insegnanti in cattedra almeno il prossimo settembre dopo anni in caduta 'libera', non ci sono i tempi per ulteriori prove che peraltro non aggiungerebbero nulla di significativo" L'articolo .

Advertising

zazoomblog : Precari Pittoni (Lega): “Docenti già selezionati. Adesso assumiamoli” - #Precari #Pittoni #(Lega): #“Docenti - ProDocente : Precari, Pittoni (Lega): “Docenti già selezionati. Adesso assumiamoli” - orizzontescuola : Precari, Pittoni (Lega): “Docenti già selezionati. Adesso assumiamoli” - G_B0TTAZZI : RT @scuolainforma: Assunzioni docenti 2021/22, Pittoni: ‘Stabilizzare almeno 120mila precari’ - scuolainforma : Assunzioni docenti 2021/22, Pittoni: ‘Stabilizzare almeno 120mila precari’ -

Ultime Notizie dalla rete : Precari Pittoni

Orizzonte Scuola

... e la Lega, rappresentata su questi temi da Mario, che spinge per procedure veloci per soli titoli che permettano di stabilizzare per lo meno icon tre anni di servizio. Anche in ...I colleghi Sasso estanno lavorando proprio per aiutare insegnantiin vista del nuovo anno scolastico. Ora che i documenti del concorso per presidi sono accessibili e consultabili, ...Stabilizzazione docenti precari, il nuovo Decreto Scuola potrebbe portare importanti novità in fatto di assunzioni.Pittoni: ‘Assumere almeno 120mila docenti’ ‘Il nostro ddl 1920 – ha ribadito il vice presidente della Commissione Cultura al Senato – propone per settembre l’assunzion ...