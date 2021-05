Poste Italiane promuove il mese Green (Di martedì 11 maggio 2021) In collaborazione con Postenews Ogni anno a primavera Poste Italiane organizza il “mese verde”, caratterizzato dall’hashtag #meseVerdePoste, per rafforzare l’attenzione sulla sostenibilità del Gruppo anche grazie all’adesione a campagne internazionali di sensibilizzazione per la tutela della Terra. Il tema del mese Green di quest’anno è la riscoperta del territorio di prossimità cioè raccontare e diffondere una cultura virtuosa nel breve raggio di ciò che è più vicino alle persone: il quartiere, il paese e la città. Il valore di camminare, di muoversi con la bicicletta sono testimonianze di mobilità dolce: se sono ormai abitudine acquisita e da consolidare come fattivo contributo in ottica di Mobility Management, per il contenimento di emissioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021) In collaborazione connews Ogni anno a primaveraorganizza il “verde”, caratterizzato dall’hashtag #Verde, per rafforzare l’attenzione sulla sostenibilità del Gruppo anche grazie all’adesione a campagne internazionali di sensibilizzazione per la tutela della Terra. Il tema deldi quest’anno è la riscoperta del territorio di prossimità cioè raccontare e diffondere una cultura virtuosa nel breve raggio di ciò che è più vicino alle persone: il quartiere, il paese e la città. Il valore di camminare, di muoversi con la bicicletta sono testimonianze di mobilità dolce: se sono ormai abitudine acquisita e da consolidare come fattivo contributo in ottica di Mobility Management, per il contenimento di emissioni ...

