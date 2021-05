Ponte sullo Stretto | il sì è l’ultima capriola dei 5 Stelle | la storia infinita del progetto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ponte sullo

Scanzi ritiene che ilStretto sia "un progetto pericolosissimo in termini di impatto ambientale e un regalo sciagurato alle mafie" Offendere un calabrese o un siciliano non è un reato. E' scritto nella Bibbia ..."Il 'Patto del' firmato a Villa San Giovanni venerdì 7 maggio scorso , ha visto, per la prima volta nella storia, i parlamentari del Sud di tutte le estrazioni politiche i governatori e sindaci ..."Mi chiedo anche - continua - come, dopo che i sindaci della zona sono piu' volte intervenuti per chiedere sicurezza, lo stato del viadotto possa essere stato accertato solo ora. Perche' le ispezioni ...Scanzi ritiene che il Ponte sullo Stretto sia “un progetto pericolosissimo in termini di impatto ambientale e un regalo sciagurato alle mafie” ...