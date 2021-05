Pomezia | 100mila euro per la riqualificazione di Piazza San Benedetto da Norcia | il progetto FOTO

(Di martedì 11 maggio 2021)Sandasi prepara ad un importante intervento di restyling. Il– del valore di– prevede il rifacimento della grande fontana centrale, la realizzazione di una nuova aiuola con la messa a dimora di nuove alberature e una serie di interventi didegli arredi presenti: dalle panchine ai cestini per la raccolta dei rifiuti. “Vogliamo ripristinare la funzione originaria diSandadi spazio per la comunità – ha spiegato l’Assessore Giuseppe Raspa – migliorandone la sicurezza e la fruibilità. L’intervento diprevede la realizzazione di uno spazio pubblico curato, con una grande aiuola centrale ricca di ...

