Pomeriggio 5 | Barbara d’Urso frecciatina agli haters

Barbara d'Urso a Pomeriggio 5 festeggia il suo personale record d'ascolti con Domenica Live e decide di lanciare qualche frecciatina a chi continua a parlare della chiusura definitiva del programma per la prossima stagione… Si è presa la sua rivincita Barbara d'Urso. La conduttrice nel salotto del suo programma quotidiano, ha voluto condividere la soddisfazione e l'entusiasmo per gli altissimi ascolti registrati nella puntata di Domenica Live.

