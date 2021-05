Polizia | può entrare in casa senza mandato?

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Valeria Zeppilli - La, per effettuare una perquisizione domiciliare, ha di regola bisogno del. In casi eccezionali, tuttavia, può farne a meno.

Advertising

IvoAyrton : RT @Boske_DG: - La polizia turca durante la notte ha fatto irruzione nelle abitazioni di alcuni cittadini turchi che su Twitter avevano scr… - alkedo4 : @PBerizzi In un paese libero e democratico si può insultare chiunque senza che la polizia politica ti arresti e tu… - petroglio : RT @Boske_DG: - La polizia turca durante la notte ha fatto irruzione nelle abitazioni di alcuni cittadini turchi che su Twitter avevano scr… - massimovallo : RT @Boske_DG: - La polizia turca durante la notte ha fatto irruzione nelle abitazioni di alcuni cittadini turchi che su Twitter avevano scr… - Felicya999 : RT @Boske_DG: - La polizia turca durante la notte ha fatto irruzione nelle abitazioni di alcuni cittadini turchi che su Twitter avevano scr… -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia può

Altalex

... tuttavia, nonescludersi la presenza di forti rallentamenti e blocchi della circolazione in ... La cittadinanza è invitata a seguire le indicazioni degli organi dipresenti a presidio delle ...Le indagini Alle 12.40 è tornata sul luogo lascientifica per ulteriori rilevamenti, ... Eessere che la cosa non finisca qua, potrebbero esserci rappresaglie ". Contro una situazione che ...