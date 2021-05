PlayStation vs Xbox: il piano di Sony per competere? Mantenere la rotta (Di martedì 11 maggio 2021) L'inarrestabile fenomeno degli scaffali vuoti e dei bagarini con assurdi sovrapprezzi degli ultimi sei mesi circa credo abbiano detto tutto ciò che avevamo bisogno di sapere ma questa settimana abbiamo avuto un'altra conferma: sia Xbox Series X che PlayStation 5 se la stanno cavando piuttosto bene. I risultati finanziari di Sony e Microsoft ci hanno fornito diversi gradi di dettagli sulle vendite delle console ma in entrambi i casi si potrebbe riassumere il tutto con il termine "solide", da record in realtà. L'hardware sta vendendo più velocemente di quanto le compagnie siano in grado di produrne e nonostante la carenza globale di semiconduttori che sta azzoppando la catena produttiva, i volumi mossi sono sufficienti da dare vita a quella che probabilmente sarà la generazione di console a vendere più velocemente di tutti i ... Leggi su eurogamer (Di martedì 11 maggio 2021) L'inarrestabile fenomeno degli scaffali vuoti e dei bagarini con assurdi sovrapprezzi degli ultimi sei mesi circa credo abbiano detto tutto ciò che avevamo bisogno di sapere ma questa settimana abbiamo avuto un'altra conferma: siaSeries X che5 se la stanno cavando piuttosto bene. I risultati finanziari die Microsoft ci hanno fornito diversi gradi di dettagli sulle vendite delle console ma in entrambi i casi si potrebbe riassumere il tutto con il termine "solide", da record in realtà. L'hardware sta vendendo più velocemente di quanto le compagnie siano in grado di produrne e nonostante la carenza globale di semiconduttori che sta azzoppando la catena produttiva, i volumi mossi sono sufficienti da dare vita a quella che probabilmente sarà la generazione di console a vendere più velocemente di tutti i ...

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation Xbox Elden Ring: 5 Souls Like da giocare in attesa della creatura targata From Software In attesa di scoprire qualche succulenta novità su Elden Ring " la nuova produzione targata From Software che punta a settare nuovi standard per il genere su PlayStation 5 e Xbox Series X/S - , ...

Warhammer 40K Battlesector e non solo: nuovi dettagli sui nuovi giochi Slitherine L'informazione più attesa per i fan è finalmente nota, con Battlesector che verrà reso disponibile a partire dal prossimo 15 luglio sulle piattaforme PlayStation, Xbox e PC. Inoltre, Warhammer 40K ...

Resident Evil Village scende di prezzo per PS5, PS4, Xbox One e Series X IGN Italia Call of the Sea ha finalmente una data per le console Sony Call of the Sea è un'avventura in prima persona, nella quale dovremo risolvere numerosi enigmi per poterci addentrare più in profondità nell'isola.

Psychonauts 2 pesa 28 GB Il gioco ha una dimensione pari a 27,65 GB su Xbox, e quindi probabilmente avrà più o meno la stessa dimensione su PC e Playstation. È più di quanto ci aspettassimo e, si spera significhi soprattutto ...

